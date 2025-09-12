Las Marchas para soterrar la vía en Trobajo se reanuda

Publicado por Redacción San Andrés Creado: Actualizado:

Las Marchas del Soterramiento de las vías a su paso por Trobajo del Camino se reinician hoy, a partir de las 20.15 horas para seguir reivindicando que se entierren los raíles ferroviarios que cruzan esta localidad y dividen en dos el municipio de San Andrés del Rabanedo. Los participantes recuerdan que el soterramiento de esta zona ya se prometió en el año 2004 y que se llegó a publicar en el Boletín Oficial del Estado. «Queremos que nuestra reivindicacion llegue al ministro Óscar Puente y que reciba a una representación de la Plataforma por el Soterramiento. Instamos a qué a la mayor brevedad se retire la pasarela azul que Patrimonio no autorizó y que Adif colocó de manera ilegal en el tramo del Camino de Santiago a su paso por Trobajo el Camino», indican. También piden al ministro de Transportes que «ya está bien de hacer chapuzas en nuestro municipio y que retome el proyecto».