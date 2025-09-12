Diario de León


Las Marchas para soterrar la vía en Trobajo se reanuda

La cita es a las 20.15 horas en el puente de Párroco Pablo Díez

Una de las pancartas por el soterramiento en Trobajo.

Una de las pancartas por el soterramiento en Trobajo.RAMIRO

Publicado por
Redacción
San Andrés

Creado:

Actualizado:

Las Marchas del Soterramiento de las vías a su paso por Trobajo del Camino se reinician hoy, a partir de las 20.15 horas para seguir reivindicando que se entierren los raíles ferroviarios que cruzan esta localidad y dividen en dos el municipio de San Andrés del Rabanedo. Los participantes recuerdan que el soterramiento de esta zona ya se prometió en el año 2004 y que se llegó a publicar en el Boletín Oficial del Estado. «Queremos que nuestra reivindicacion llegue al ministro Óscar Puente y que reciba a una representación de la Plataforma por el Soterramiento. Instamos a qué a la mayor brevedad se retire la pasarela azul que Patrimonio no autorizó y que Adif colocó de manera ilegal en el tramo del Camino de Santiago a su paso por Trobajo el Camino», indican. También piden al ministro de Transportes que «ya está bien de hacer chapuzas en nuestro municipio y que retome el proyecto».

tracking