La Subdelegación de Defensa en León conmemora su XXX aniversario con un acto institucional en la Plaza del Grano

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Subdelegación de Defensa en León celebrará el próximo jueves, 19 de septiembre, a las 12:30 horas, en la Plaza del Grano de la capital leonesa, el acto institucional del día de la Subdelegación con motivo del XXX aniversario de su creación.

La ceremonia contará con la presencia de autoridades civiles y militares de la provincia, así como de representantes de la sociedad leonesa, y estará presidida por el Delegado de Defensa en Castilla y León, Ilmo. Sr. Coronel D. Joaquín Blanco González.

El acto, contará con la participación de la Unidad de Música de la Academia Básica del Aire y del Espacio y se estructurará en: Izado solemne de la bandera de España, la entrega de medallas y premios, la lectura de la carta ganadora del concurso escolar “Carta a un Militar Español” y un emotivo homenaje a los caídos por España.

Se trata de un acto público y abierto, al que están invitados a asistir todos los leoneses y visitantes que deseen participar como espectadores en esta conmemoración.

Con este acto conmemorativo, la Subdelegación de Defensa en León quiere rendir tributo a sus treinta años de servicio a la sociedad leonesa, reforzando los lazos de unión entre las Fuerzas Armadas y los ciudadanos, y poniendo de relieve los valores de compromiso, lealtad y vocación de servicio que inspiran su labor diaria.