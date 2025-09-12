Esta es la calle de León que será cortada por obras a partir del lunes

Publicado por EP Creado: Actualizado:

La Policía Local del Ayuntamiento de León ha informado sobre las restricciones de tráfico que se producirán desde el próximo lunes día 15 en la calle La Vecilla por obras de la Mancomunidad Municipal para el Saneamiento Integral de León y su Alfoz (Saleal).

En concreto, se iniciarán las obras de construcción de nuevos colectores en red separativa (pluviales y fecales) a lo largo de toda la calle La Vecilla, desde la calle Bilbao hasta la Avenida Álvaro López Núñez, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La obra se desarrollará en tres fases, en un plazo estimado de dos meses y medio. La primera de las fases afectará al tramo comprendido entre la calle Bilbao, sin interferir en esta, hasta la calle Rafael María de Labra, durante un plazo aproximado de un mes y durante este periodo se permitirá el tráfico rodado desde la avenida Álvaro López Núñez hasta la calle Rafael María de Labra, como está establecido de manera regular.

El acceso a los garajes en el tramo afectado se consensuará con los usuarios de los mismos según el avance de los trabajos, informándoles de las posibles alternativas, si bien durante algún corto periodo puede conllevar el corte de la entrada y salida.

La segunda fase de los trabajos se llevará a cabo en la intersección formada por la calle Rafael María de Labra con la propia Calle La Vecilla, que conllevará el corte al tráfico de ambas vías excepto el acceso a residentes durante un plazo estimado de entre 10 y 15 días. En este caso se dará acceso alternativo a los usuarios de garajes y otros servicios.

En la última fase se ejecutarán trabajos que afectarán al tramo comprendido entre la avenida Álvaro López Núñez y la calle Rafael María de Labra para los que se estima un plazo de actuación de un mes. Aunque en esta fase se restringirá el acceso a las calles Rafael María de Labra, Pérez Crespo y La Vecilla desde la avenida Álvaro López Núñez, se plantea el acceso a todas ellas desde la calle Federico Echevarría por Rafael María de Labra en sentido inverso al actual en su primer tramo.

Al igual que en la primera de las fases el acceso a los garajes en el tramo afectado se consensuará con los usuarios de los mismos según el avance de los trabajos, informándoles de las posibles alternativas, aunque durante algún corto periodo puede conllevar el corte de la entrada y salida.

La Policía Local de León supervisará la señalización, el corte y la regulación del tráfico, así como el itinerario alternativo para la fluidez del tráfico rodado.