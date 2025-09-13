San Andrés y León se sientan a negociar este mes el macro-convenio de bomberos

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

Los ayuntamientos de San Andrés del Rabanedo y León se sientan este mes para negociar un macro-convenio que permita a este municipio del alfoz dejar en manos de la capital el servicio de extinción de incendios. Una medida que funciona desde hace nueve años y que 'libra' a San Andrés de tener que desembolsar 4 millones de euros en la construcción de un parque de Bomberos propio, como marca la ley para los municipios que superan los 20.000 habitantes.

Sin embargo, apelando a la cercanía con la ciudad y al hecho de que comparten dos barrios, Pinilla y La Sal, el equipo de Gobierno de San Andrés confía en volver a sellar un acuerdo con León para que los bomberos de la capital extiendan su radio de acción a su territorio a cambio de un canon. El precio fijado en 2016 ascendió a 640.000 euros y se rebajó en 2021 a 615.318 euros anuales.

Un coste más barato que el que supondría poner en marcha un servicio de bomberos propio, que sumaría a los cuatro millones para levantar las instalaciones, el casi millón anual que se necesitaría destinar al mantenimiento y los sueldos del personal.

Desde enero a junio de este año, San Andrés se benefició de 38 actuaciones de los Bomberos leoneses, que acudieron principalmente a sofocar incendios, excarcelar a personas atrapadas en vehículos y en ascensores, rescatar a vecinos encerrados en sus viviendas y eliminar enjambres. A esas intervenciones acudieron 211 efectivos y 56 vehículos, según la estadística municipal.

Durante el periodo del convenio actual, la colaboración de los Bomberos del parque municipal de León se tradujo en 248 actuaciones en San Andrés a cambio de 2,46 millones de euros. Curiosamente, el documento sirvió «de modelo» al acuerdo sobre el Servicio de Extinción de Incendios que, después de muchos años de negociaciones, se firmó entre León y la Diputación Provincial en 2022.

El dinero que aporta San Andrés permite cofinanciar el cuartel y la plantilla del parque leonés, que sigue asumiendo parte de los fuegos en la provincia. Una labor que San Andrés siempre ha visto como «primordial» y que los Bomberos de León desarrollan con el apoyo de Protección Civil de este municipio del área metropolitana leonesa. El convenio da servicio de extinción de incendios de cierta entidad a la ciudadanía de San Andrés del Rabanedo, pero genera un ahorro a ambas administraciones. El Ayuntamiento de León gana una aportación para mantener su parque de Bomberos y su homólogo en el alfoz, cubrir el servicio de forma más barata.

En manos de la capital desde el acuerdo Silván-Gancedo de 2016

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo solventó el 13 de septiembre de 2016 el viejo quebradero de cabeza sobre cómo atender de manera eficaz los incendios en el municipio. Y lo hizo gracias a la firma de un convenio con León que permite a la capital asumir las tareas de extinción y prevención de los fuegos. La rúbrica llegó trece meses después de que el entonces regidor leonés, Antonio Silván, ofreciera cubrir el servicio de los ayuntamientos vecinos situados en un isocrono máximo de 30 minutos, y la alcaldesa de San Andrés, María Eugenia Gancedo, aceptara iniciar las conversaciones.

El documento estableció el pago de un canon anual de 639.581,15 euros, lo que equivalía a un desembolso de unos 20,14 euros al año por cada uno de los 31.475 habitantes censados en el primer municipio del área metropolitana en aquel momento. El coste se calculó en función de la población y de los 64,84 kilómetros cuadrados de extensión del municipio en el que se encuadran San Andrés pueblo, Trobajo del Camino, Villabalter y Ferral del Bernesga. Pero la cifra es mucho más asequible que si San Andrés tuviese que afrontar la creación de un parque propio y su mantenimiento, como exige la ley al superar los 20.000 habitantes.

Por su parte, la administración municipal de la capital leonesa logró una aportación para cumplir con el pago a la plantilla, el coste de mantenimiento de las instalaciones y la prestación del servicio de Bomberos, que se extiende a parte de la provincia leonesa. Así que los 639.581,15 euros que aportó San Andrés entraron a sufragar los 4.234.455 euros de presupuesto anual que tenía hace una década el parque de la avenida de Sáenz de Miera. Hasta entonces, los afrontaba en solitario León, con las únicas entradas en el balance de ingresos de las aportaciones externas los 515.000 euros de la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa), por las actuaciones para liberar víctimas en los accidentes de tráfico, y los 90.000 euros de tasas cobradas por asistencia a servicios particulares. El convenio se firmó por un año con capacidad de prórroga.