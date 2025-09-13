La ULE consolida su crecimiento con 9.486 alumnos y un millar de máster

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Universidad de León inicia el curso académico 2025/26 con una ocupación del 94,13% de la oferta de grados, tras registrar un total de 2.377 matrículas de nuevo ingreso, un incremento del 1% respecto a las mismas fechas del año anterior que viene a confirmar la tendencia al alza que la institución viene registrando en los últimos cursos.

Una cifra que, aunque aún es provisional porque el periodo de matrícula aún sigue abierto, refleja la confianza en la calidad de la enseñanza de la Universidad de León y que la oferta académica es «atractiva, responde a las expectativas de los estudiantes y, sobre todo, está alineada con la realidad del mercado laboral».

Así lo destacó la rectora de la ULE, Nuria González, que, acompañada por el vicerrector de Actividad Académica, Julio Abad, al presentar las cifras de matriculación de un curso en el que los estudios de Veterinaria e Ingeniería Aeronáutica siguen siendo los más demandados.

Les sigue Enfermería, que este curso académico además aglutina el mayor número de matrículas, hasta sumar las 196, que se reparten entre los dos grados que se imparten en sendos campus. Y después, el grado en Derecho, con 149 matrículas, Veterinaria, con 127 y Educación Primaria, con 123.

La rectora valora positivamente el incremento de la demanda en titulaciones como las ingenierías en Energía, Electrónica Industrial y Automática y Geotecnologías y Topografía, esta última de nueva implantación tras la actualización del plan de estudios del antiguo grado de Ingeniería Geomática y Topografía.

De los estudiantes de nuevo ingreso, 294, es decir, el 12%, proceden de ciclos formativos de FP, un perfil especialmente relevante en titulaciones como Podología, Enfermería y Veterinaria. Además, 18 estudiantes inician la que sería su segunda titulación universitaria. En total, la ULE suma 9.486 estudiantes de grado, 506 extranjeros.

En cuanto a los estudios de máster, se alcanzan las 623 matrículas y cubre casi el 50% de la oferta, frente al 42% que se alcanzó el curso anterior (560). Con una oferta total de 1.262 plazas y la fecha de inicio fijada para el lunes 22 de septiembre, se prevé un incremento de matrículas, que permita superar las 674 consolidadas del curso 2024/25. En total, en la actualidad hay 921 estudiantes de máster.

El máster en Formación de Profesorado de ESO, Bachiller, FP e Idiomas es el que suscita mayor interés, con más de 130 personas matriculadas, seguido por el de Ciencias Biomédicas y de la Salud. A continuación, se sitúan los de Envejecimiento Saludable, el máster en Entrenamiento y Rendimiento deportivo y el de Robótica e IA, los tres con más de 25 inscritos. A esta oferta formativa se suma los doctorados, así como las microcredenciales, una apuesta por la formación permanente que este curso abordará temáticas que van desde la Inteligencia Artificial, la educación en sostenibilidad o las últimas técnicas en medicina podológica.

El vicerrector de Actividad Académica remarcó los desafíos a los que se enfrenta el sistema de admisión y matrícula universitaria de España, entre otros por no existir un calendario común ni un sistema centralizado de preinscripción a nivel nacional. Ello genera continuos movimientos en las listas de admitidos, dado que los estudiantes pueden matricularse en cuántas titulaciones y universidades que deseen, y no se estabiliza hasta octubre. Por ello Abad ve la necesidad de implantar un sistema centralizado de matrícula a nivel nacional, similar al modelo de elección de plaza MIR.

Medicina y empleabilidad, retos

El actual equipo rectoral afronta con «ilusión, fuerzas renovadas y la experiencia ganada tras el primer año de gestión» el nuevo curso, con el objetivo de consolidar el proyecto común e impulsar nuevas iniciativas desde todas las áreas y con la implantación del grado de Medicina como uno de los grandes retos, pendiente únicamente de la aprobación de la memoria este mes en Consejo de Gobierno para remitirlo al Ministerio de Universidades.

Un proyecto estratégico para la ULE y la sociedad que no es único. «Nuestro gran objetivo es mantener una oferta educativa de calidad, apostar por nuevas líneas de investigación de vanguardia, reforzar la transferencia de conocimiento al tejido productivo y mejorar la empleabilidad de los egresados», dijo González.