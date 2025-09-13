El derecho europeo, los datos y la IA atraen a alumnos extranjeros

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Los vicerrectores de Actividad, Julio Abad y de Internacionalización y Compromiso Global Académica de la Universidad leonesa, José Alberto Benítez, y la coordinadora del Máster Universitario Europeo en Derecho, Datos e Inteligencia Artificial, Tamara Álvarez, dieron la bienvenida en la facultad de Derecho a los 19 nuevos estudiantes del Máster Universitario Europeo en Derecho, Datos e Inteligencia Artificial. Se trata de alumnos internacionales que llegan de países como Brasil, México, Colombia, Estonia o Italia y que, durante este semestre, se formarán en la ULE para convertirse en expertos en protección de datos, gobernanza, seguridad cibernética, derecho y ética de la IA, su siguiente destino será Pisa (Italia).