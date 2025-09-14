La Subdelegación de Defensa celebra el viernes sus 30 años

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Subdelegación de Defensa en León celebrará el este viernes a las 12.30 horas, en la plaza del Grano, el acto institucional del día de la Subdelegación con motivo del trigésimo aniversario de su creación. La ceremonia, que contará con la presencia de autoridades civiles y militares, estará presidida por el delegado de Defensa en Castilla y León, el coronel Joaquín Blanco González, y comenzará con un izado de bandera, la entrega de medallas y premios, la lectura de la carta ganadora del concurso escolar Carta a un Militar Español y el homenaje a los caídos. La banda de música de la Academia Básica del Aire también participará en el evento.

Se trata de un acto público y abierto a la sociedad leonesa con el que la Subdelegación de Defensa de León quiere celebrar sus 30 años de historia y reforzar los lazos de unión entre las Fuerzas Armadas y los ciudadanos, y poniendo de relieve los valores de compromiso, lealtad y vocación de servicio.