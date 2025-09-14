Urdiales releva hoy a Tejera como abad del Dulce Nombre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Miguel Urdiales Díez tomará hoy posesión como nuevo abad de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León. El hermano tomará las riendas de la cofradía en un solemne acto que comenzará a las 12.30 horas en la capilla de Santa Nonia.

El relevo abre una nueva etapa para la cofradía y los cofrades y devotos están convocados a participar en esta ceremonia que simboliza la continuidad de la tradición y el compromiso con los valores de la hermandad.

Urdiales Díez releva en el cargo a Ignacio Tejera y, cumpliendo la tradición, ayer la cúpula entrante y la saliente acudieron al convento de la Santa Cruz de las Clarisas Descalzas.