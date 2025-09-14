La cofradía del Dulce Nombre ya tiene nuevo abad

Toma de posesión de Miguel Urdiales como abad del Dulce Nombre de Jesús Nazareno.DL

Miguel Urdiales Díez ha tomado hoy posesión como nuevo abad de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León. El hermano toma las riendas de la cofradía en un solemne acto que comenzó a las 12.30 horas en la capilla de Santa Nonia.

El relevo abre una nueva etapa para la cofradía y los cofrades y devotos que están convocados a participar en esta ceremonia, que simboliza la continuidad de la tradición y el compromiso con los valores de la hermandad.

Urdiales Díez releva en el cargo a Ignacio Tejera y, cumpliendo la tradición, este sábado la cúpula entrante y la saliente acudieron al convento de la Santa Cruz de las Clarisas Descalzas.