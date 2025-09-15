Retoques en San Francisco antes del nuevo Come y Calle

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Como ha ocurrido en otras ocasiones, el parque de San Francisco acota varios de sus espacios verdes para reparar las calvas del césped. Y lo hace dos semanas antes de que el ya tradicional Come y Calle extienda sus foodstrucks el próximo 26 de septiembre para animar la programación de las fiestas de San Froikán.

Un clásico en esas fechas en León que prolongará sus puestos de comida callejeros y sus conciertos en directo hasta el 6 de octubre con actuaciones en directo, mercadillo y ocio familiar. Precisamente antes del Come y Calle de las fiestas de San Juan y San Pedro en junio se llegó a cerrar todo el parque para las labores de prevención de posibles plagas y evitar posibles intoxicaciones con el producto. El cierre se aprovechó además para realizar pequeñas podas en los árboles tras desgajarse ocho meses antes la rama de un gran castaño de indias. El festival abrirá todos los días de fiestade 12.00 a 00.00 horas, y los viernes, sábados y vícpera de festivos lo hará hasta la 1.00.