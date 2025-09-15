Programa definitivo de la Semana de la Movilidad en León 2025: novedades, fechas y premios

El domingo se celebrará el Día de la Bici.dl

Martes 16 de septiembre DÍA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

• 10:00 h. Campaña escolar de promoción del transporte público urbano. ‘‘Rastreo de los itinerarios del autobús’’.

• 10:30 h. Visita al Centro Demostrador de las Energías Renovables.

• 10:30 h. Medición de niveles exteriores de ruido por parte de la Patrulla Verde de la Policía Local.

• 10:30 h. Mediciones demostrativas sobre emisión de gases contaminantes, puesta a punto y presión de neumáticos en vehículos, efectuadas por una ITV móvil.

• 17:00 - 20:00 h. ‘‘Chiquivolantes’’: circuito de coches y aparcamientos para niños y niñas, de fomento de la seguridad vial. Cancha de baloncesto del espacio aledaño al Centro Deportivo SUPERA.

• 17:00 h. Simulación de los efectos de las drogas y el alcohol en la conducción.

Miércoles 17 de septiembre DÍA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

• 07:00 - 24:00 h. Transporte gratuito en la línea 1 de los autobuses urbanos (Armunia-Hospitales).

• 17:00 - 20:00 h. ‘‘Chiquivolantes’’, circuito de coches y aparcamientos para niños y niñas, de fomento de la seguridad vial. Zona peatonal cercana a la rotonda Palomera (Monumento Homenaje a Enfermería).

• 17:00 h. Simulación de los efectos de las drogas y el alcohol.

Jueves 18 de septiembre DÍA DE LA CIUDAD SALUDABLE

• 10:00 h. Campaña escolar de promoción del transporte público urbano. ‘‘Rastreo de los itinerarios del autobús’’.

• 10:30 h. Visita escolar al Parque Infantil de Tráfico.

• 17:00 - 20:00 h. ‘‘Chiquivolantes’’, circuito de coches y aparcamientos para niños y niñas, de fomento de la seguridad vial. Zona peatonal aledaña al Parque de Gloria Fuertes.

• 17:00 h. Simulación de los efectos de las drogas y el alcohol.

Viernes 19 de septiembre DÍA DE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA

• 17:30 - 20:30 h. Taller práctico de reparación e inspección técnica de bicicletas. Centro Demostrador de las Energías Renovables.

Sábado 20 de septiembre DÍA EUROPEO SIN UN MUERTO EN LAS CARRETERAS

• 12:30 - 14:00 h. / 18:00 - 19:30 h. Instalación Juegos CIRKOMOTIK, Avenida Ordoño II.

Domingo 21 de septiembre DÍA DE LA BICI

• 10:00 h. Concurso de bicicletas, soportales de El Corte Inglés (C/ Fray Luis de León). Tres categorías: bicicletas caseras, recicladas o modificadas; bicicletas engalanadas; disfrazados en la bicicleta.

• 10:30 h. Marcha cicloturista por las calles de la ciudad. Salida: C/ Corredera. Llegada: Plaza de Regla.

Recorrido: La Corredera – Alcalde Miguel Castaño – Núñez de Balboa – Príncipe de Asturias – Av. Universidad – Padre Risco – Mariano Andrés – Álvaro López Núñez – Cruz Roja de León – Av. Peregrinos – Puente de Gutiérrez Mellado – Paseo de Salamanca – Plaza de Guzmán – Ordoño II – Calle Ancha – Plaza de Regla.

• 12:00 h. Sorteo de regalos entre los participantes y entrega de premios del concurso. Plaza de Regla.

Lunes 22 de septiembre DÍA SIN COCHE

• 07:00 - 24:00 h. Transporte gratuito en los autobuses urbanos durante todo el día.

• 09:00 - 21:00 h. Restricción del tráfico privado en Gran Vía de San Marcos, entre la Plaza de Santo Domingo y la Plaza de la Inmaculada.

• 17:00 - 20:00 h. ‘‘Chiquivolantes’’, circuito de coches y aparcamientos para niños y niñas, de fomento de la seguridad vial. Cancha del Paseo de Salamanca, ubicada en el espacio verde frente al campo de fútbol Emilio González (Pinilla). 17:00 h. Simulación de los efectos de las drogas y el alcohol.

• 17:00 - 21:00 h. Actividades a pie de calle de disfrute del espacio público urbano para toda la ciudadanía ‘‘Juegos XXL de madera’’. Avenida Ordoño II.