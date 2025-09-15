Diario de León

Programa definitivo de la Semana de la Movilidad en León 2025: novedades, fechas y premios

De los ‘‘Chiquivolantes’’ al transporte gratuito, estas son las novedades del programa

El domingo se celebrará el Día de la Bici.

El domingo se celebrará el Día de la Bici.dl

Redacción
León

Martes 16 de septiembre DÍA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

• 10:00 h. Campaña escolar de promoción del transporte público urbano. ‘‘Rastreo de los itinerarios del autobús’’.

• 10:30 h. Visita al Centro Demostrador de las Energías Renovables.

• 10:30 h. Medición de niveles exteriores de ruido por parte de la Patrulla Verde de la Policía Local.

• 10:30 h. Mediciones demostrativas sobre emisión de gases contaminantes, puesta a punto y presión de neumáticos en vehículos, efectuadas por una ITV móvil.

• 17:00 - 20:00 h. ‘‘Chiquivolantes’’: circuito de coches y aparcamientos para niños y niñas, de fomento de la seguridad vial. Cancha de baloncesto del espacio aledaño al Centro Deportivo SUPERA.

• 17:00 h. Simulación de los efectos de las drogas y el alcohol en la conducción.

Miércoles 17 de septiembre DÍA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

• 07:00 - 24:00 h. Transporte gratuito en la línea 1 de los autobuses urbanos (Armunia-Hospitales).

• 17:00 - 20:00 h. ‘‘Chiquivolantes’’, circuito de coches y aparcamientos para niños y niñas, de fomento de la seguridad vial. Zona peatonal cercana a la rotonda Palomera (Monumento Homenaje a Enfermería).

• 17:00 h. Simulación de los efectos de las drogas y el alcohol.

Jueves 18 de septiembre DÍA DE LA CIUDAD SALUDABLE

• 10:00 h. Campaña escolar de promoción del transporte público urbano. ‘‘Rastreo de los itinerarios del autobús’’.

• 10:30 h. Visita escolar al Parque Infantil de Tráfico.

• 17:00 - 20:00 h. ‘‘Chiquivolantes’’, circuito de coches y aparcamientos para niños y niñas, de fomento de la seguridad vial. Zona peatonal aledaña al Parque de Gloria Fuertes.

• 17:00 h. Simulación de los efectos de las drogas y el alcohol.

Viernes 19 de septiembre DÍA DE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA

• 17:30 - 20:30 h. Taller práctico de reparación e inspección técnica de bicicletas. Centro Demostrador de las Energías Renovables.

Sábado 20 de septiembre DÍA EUROPEO SIN UN MUERTO EN LAS CARRETERAS

• 12:30 - 14:00 h. / 18:00 - 19:30 h. Instalación Juegos CIRKOMOTIK, Avenida Ordoño II.

Domingo 21 de septiembre DÍA DE LA BICI

• 10:00 h. Concurso de bicicletas, soportales de El Corte Inglés (C/ Fray Luis de León). Tres categorías: bicicletas caseras, recicladas o modificadas; bicicletas engalanadas; disfrazados en la bicicleta.

• 10:30 h. Marcha cicloturista por las calles de la ciudad. Salida: C/ Corredera. Llegada: Plaza de Regla.

Recorrido: La Corredera – Alcalde Miguel Castaño – Núñez de Balboa – Príncipe de Asturias – Av. Universidad – Padre Risco – Mariano Andrés – Álvaro López Núñez – Cruz Roja de León – Av. Peregrinos – Puente de Gutiérrez Mellado – Paseo de Salamanca – Plaza de Guzmán – Ordoño II – Calle Ancha – Plaza de Regla.

• 12:00 h. Sorteo de regalos entre los participantes y entrega de premios del concurso. Plaza de Regla.

Lunes 22 de septiembre DÍA SIN COCHE

• 07:00 - 24:00 h. Transporte gratuito en los autobuses urbanos durante todo el día.

• 09:00 - 21:00 h. Restricción del tráfico privado en Gran Vía de San Marcos, entre la Plaza de Santo Domingo y la Plaza de la Inmaculada.

• 17:00 - 20:00 h. ‘‘Chiquivolantes’’, circuito de coches y aparcamientos para niños y niñas, de fomento de la seguridad vial. Cancha del Paseo de Salamanca, ubicada en el espacio verde frente al campo de fútbol Emilio González (Pinilla). 17:00 h. Simulación de los efectos de las drogas y el alcohol.

• 17:00 - 21:00 h. Actividades a pie de calle de disfrute del espacio público urbano para toda la ciudadanía ‘‘Juegos XXL de madera’’. Avenida Ordoño II.

