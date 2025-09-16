Los alquileres en León son un 14,4% más caros que hace un año

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La espiral de incremento de los alquileres en León sigue dando vueltas. Y así lo atestigua el alza que registraron los arrendamientos de pisos en el mes de agosto respecto al mismo mes de 2024, que arroja la friolera de una subida del 14,4%. León no fue la provincia de la comunidad con mayor incremento, que encabeza Zamora, con un 32,2%. Se sitúa en la mitad de la tabla de CyL, que de media los subió un 7,2%.

Eso implica que un piso de 80 metros cuadrados alcanza un coste medio de 680 euros al mes, 97,9 euros más de lo que se pagaba un año antes.

Las cifras inciden en la emancipación, ya que desde 2008, los sueldos de las personas jóvenes han aumentado en un 10,8%, mientras que los alquileres lo han hecho en un 54%. De modo que sólo el 14,4% de los jóvenes están emancipados en León, según los datos del Consejo de la Juventud.

En España, un 14,8 % de los jóvenes vive fuera del hogar familiar, la cifra más baja desde que se tienen datos de emancipación —en 2006-, pese al aumento de su salario y mejores cifras de paro, pero pesa como una losa la subida de los alquileres.

El estudio de este Observatorio muestra que un joven tendría que dedicar todo su salario a pagar el alquiler de una vivienda en solitario y andaría muy justo, ya que el sueldo medio se sitúa en 1.048 euros y el alquiler medio es de 8,5 euros el metro cuadrado en León —el más caro de la historia—; lo que le dejaría sin recursos para los suministros o la comida.

Ante esa situación, el 70,5% de los hogares jóvenes están sobreendeudados, es decir, dedican más del 40% de los ingresos totales a pagar la renta. «El informe muestra no solo que hay menos jóvenes emancipados que un año antes, sino que la amplia mayoría de quienes se emancipan lo hacen en unas condiciones muy precarias», explican desde el área socioeconómica del Consejo de la Juventud.

Y el retroceso es claro porque en 2008 uno de cada cuatro jóvenes vivía fuera del hogar familiar —el 26%-. Por eso opinan que junto con las propuestas sobre vivienda anunciadas por el Gobierno, se requieren más acciones «para romper la burbuja especulativa». «No queremos un país de propietarios ricos e inquilinos pobres».

Precisamente ayer, el Consejo de Colegios Mayores urgió también medidas y una estrategia conjunta ante la crisis de alojamiento que sufren miles de estudiantes en España, entre ellos León, y avisan de que la falta de vivienda a precios asequibles es un «obstáculo» para poder estudiar fuera de la residencia de origen. El portavoz del Consejo, Gabriel Beltrán, recordó que la demanda de los colegios mayores ha aumentado este curso el 15%, y mientras su precio medio ha subido un 2%, el del mercado del alquiler ha aumentado el 11%.

«España no puede permitirse perder talento por falta de vivienda. Necesitamos un compromiso nacional que ponga a los universitarios en el centro, no en manos de la especulación inmobiliaria», ha señalado al tiempo que ha incidido en que con «alquileres disparados y una oferta insuficiente, cada vez son más los estudiantes que ven peligrar su derecho a continuar sus estudios». «Es preocupante la cantidad de jóvenes que tienen que desechar la idea de estudiar la titulación de sus sueños en la universidad de su preferencia (a veces la única que oferta dicha titulación), por el precio de los alquileres», remarcó.

Por su parte, la Coordinadora de estudiantes de la universidad pública también denunció ayer la falta de plazas para «miles de jóvenes que, pese a contar con expedientes académicos brillantes, se han quedado sin plaza en la carrera que deseaban cursar», como Medicina, Educación o Ingenierías. El problema de la vivienda que sufre León y el conjunto del país no afecta solo a los ciudadanos, que cada vez tienen más difícil acceder a una casa y formar un hogar, sino que también está impactando de lleno a los emprendedores, uno de los motores económicos. El encarecimiento del precio del alquiler está castigando principalmente a los pequeños comercios, cuyos costes por el alquiler o compra de un local se ha disparado en los últimos años y muchos de ellos se ven abocados al cierre.