León vigilará la seguridad medicinal desde 28 farmacias Centinela

Erupciones cutáneas, gastritis, dolor abdominal... La Red Centinela de farmacovigilancia de las posibles reacciones adversas que causan los medicamentos en CyL se nutre ya con 28 boticas leonesas, once de ellas situadas en la capital, una en el alfoz y el resto en la provincia. Participan de forma voluntaria y son seleccionadas según criterios demográficos, sociales y sanitarios, tras superar una formación específica.

Estas Farmacias Centinela funcionan como agentes activos y están atentas a los errores de medicación y aportan con su supervisión mayor calidad a su sector y tranquilidad a los pacientes.

Precisamente ayer, representantes de la Consejería de Sanidad y del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de la comunidad (Concyl) firmaron la renovación del convenio de colaboración destinado a consolidar esa Red, integrada por 175 ‘oficinas’ y que es referente a nivel nacional por su implicación en la seguridad medicinal a través, no sólo de su labor de notificación, sino también con estudios de investigación sobre determinados fármacos, algunos de nueva comercialización.

El acuerdo, que da continuidad al convenio de 2015 y fue actualizado en 2021, contempla la incorporación de los técnicos del Centro Autonómico de Farmacovigilancia de CyL (CAFV-CyL), dependiente de la Dirección General de Salud Pública, a la Comisión de Seguimiento del convenio, integrada también por representantes del Concyl, de la Dirección General y del Cesme (Centro de Estudios sobre la Seguridad de los medicamento de la UVA), lo que permitirá reforzar la operativa en el análisis de las notificaciones y en la adopción de medidas preventivas y correctoras.

La Red de Farmacias Centinela, a la que León aporta el 16%, notifica reacciones adversas a través de la plataforma www.notificaram.es y sus aportaciones son evaluadas por los técnicos del CAFV-CyL y posteriormente integradas en la base nacional de Farmacovigilancia Española Datos de Reacciones Adversas (Fedra). Desde su creación a remitido 397 avisos.

Además, el convenio deja abierta la puerta a la posibilidad de seguir contando con la colaboración del Consejo Autonómico para que, con el respaldo de los farmacéuticos de la Red, se puedan seguir desarrollando estudios de investigación sobre determinados grupos de fármacos de interés. El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogables, y establece compromisos compartidos entre Salud Pública y el Concyl para la formación, seguimiento y difusión de resultados. Con esta renovación, la Junta reafirma su apuesta por una farmacovigilancia proactiva y colaborativa.