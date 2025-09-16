Los sanitarios se movilizan ante el Hospital por el estatuto marco

Las organizaciones sindicales de León presentes en la mesa de negociación del estatuto marco —Satse, FSS-CC OO, UGT y Csif—, comienzan hoy una serie de concentraciones ante los dos hospitales provinciales (León y Bierzo) dentro del calendario nacional de movilizaciones ante la negociación de la reforma del estatuto marco.

Los sindicatos rechazan el «bloqueo» del que acusan al Ministerio en la negociación de esa reforma, «sin abordar cuestiones que siguen siendo irrenunciables para los profesionales sanitarios», indican.

A nivel nacional, se ha anunciado además una concentración el 1 de octubre a las 11.00 horas a las puertas del Ministerio de Sanidad, a la que seguirán jornadas de paros parciales posteriores y una huelga general del sector.

Todo esto si no ven contemplado dentro del borrador del estatuto marco una mejora salarial, una jornada laboral máxima de 35 horas, el reconocimiento retributivo al nuevo modelo de clasificación profesional y el acceso a la jubilación anticipada voluntaria. En cuanto a las retribuciones y a la jubilación, el Ministerio ya rechazó incluirlas en el estatuto marco porque, según sus informes jurídicos, supondría una invasión de competencias de otros ministerios. La respuesta sindical es que hace falta más «acción de gobierno» y que colaboren los ministerios implicados.