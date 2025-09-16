Exigen a la Junta que sean accesibles las rutas bonificadas con el Buscyl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Tras el estreno de nuevas rutas de transporter interurbanas gratuitas bajo el paraguas de Buscyl, la organización Impulsa Igualdad en Castilla y León denunció ayer la falta de autobuses accesibles para personas usuarias de silla de ruedas y reclama por ello que el Gobierno autonómico ponga vehículos accesibles para todos los usuarios.

La organización puso como ejemplo un caso en Valladolid, que conectaba con la localidad de Íscar y que estrenó ayer la bonificación de la tarjeta digital Buscyl para personas empadronadas en municipios de la comunidad autónoma, pero que no contaba con autobuses adaptados que permitan a los ciudadanos con discapacidad física de los pueblos de la ruta desplazarse hasta la ciudad.

Impulsa Igualdad Castilla y León pone como ejemplo el caso de Noé Prado, un usuario en silla de ruedas eléctrica, residente en Íscar, que lleva desde 2023 denunciando la falta de autobuses adaptados en esta ruta, pese a que la normativa obliga a «reunir, en todas sus expediciones, reserva de plazas para personas con discapacidad cercanas a los accesos al vehículo».

Ante este escenario, este usuario de Íscar presentó una reclamación ante el Procurador del Común de Castilla y León, que admitió a trámite el pasado mes de enero. Desde esta institución están realizando las «investigaciones pertinentes» ante la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, organismo competente en la materia, que envió un informe en el que especificaba que la empresa concesionaria «cumple con el requisito de contar con un 20% de la flota vinculada a esa concesión adaptada a las condiciones básicas de accesibilidad», pero en otras rutas, no en la de Íscar.

Por ello, desde Impulsa Igualdad Castilla y León reclaman a la Junta que los autobuses accesibles se destinen a las rutas en las que hay demanda por parte de las personas con discapacidad y que las empresas concesionarias no solo se atengan al cumplimiento del porcentaje mínimo de flota accesible que contempla la ley, sino que sea «un servicio verdaderamente útil y no solo un número sobre el papel».

Por otra parte, el consejero del área, José Luis Sanz Merino, cree que en los próximos 15 días se terminarán de implantar el resto de rutas que aún no están dentro del sistema Buscyl, para completar el mapa de 2.000 rutas de transporte gratuito en autobús para empadronados en Castilla y León.