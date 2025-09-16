Renfe forma en León una nueva promoción de 255 maquinistas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Renfe abre mañana en León un nuevo Curso de Aspirantes a Maquinista de la Escuela Técnica Profesional de Conducción y Operaciones. Se trata de la XIX promoción de este programa que imparte el centro homologado de formación de Renfe en León cuyos 255 alumnos finalizarán su preparación en el mes de julio de 2026. Con ellos, se superarán los 4.800 aspirantes a maquinistas formados desde 2007.

Al Curso de Aspirantes a Maquinista se le une este año el Programa Experto en Operaciones Ferroviarias, un nuevo curso que busca responder a la creciente demanda de profesionales altamente cualificados en operaciones ferroviarias, con el objeto de transmitir la experiencia acumulada por Renfe durante años.

El nuevo curso preparatorio para la obtención conjunta de la licencia y el diploma que acreditan la formación necesaria para ejercer la profesión de maquinista se desarrollará en los Campus de Renfe en Madrid, León, Barcelona, Sevilla, Valencia, Oviedo, Santiago de Compostela, Miranda de Ebro (Burgos), Zaragoza, Bilbao y Santander. El curso tiene una carga lectiva de 1.150 horas, de las cuales más de 250 serán de prácticas de conducción efectiva en trenes del Grupo Renfe.

Los requisitos para poder realizar el curso son contar con el título de Bachillerato o de FP y tener 20 años al finalizar la formación.