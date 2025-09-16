La Junta explica que su objetivo es "agotar la legislatura": "El 15 de marzo es la fecha límite"

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León explicó hoy que el objetivo del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, “es agotar la Legislatura y el 15 de marzo es la fecha límite”, según indicaron a la agencia Ical fuentes oficiales del Gobierno autonómico.

De esta forma, desde el gabinete de Fernández Mañueco restaron importancia a las palabras del secretario general del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, quien este martes en Palencia aseguró que tendrían lugar el 15 de marzo del próximo año si no se adelantaban antes las elecciones generales, porque en ese caso ambas convocatorias se harían coincidir.

"No hay novedad alguna” insistieron y recordaron que el propio presidente de la Junta ya había avanzado su disposición de agotar la legislatura, lo que suponía que los comicios tuvieran lugar a mediados del mes de marzo.

También, según recuerdan desde su equipo, Fernández Mañueco había trasladado que si había un anticipo de las generales, se convocarían las elecciones autonómicas en Castilla y León para evitar que los ciudadanos acudieran a las urnas en un corto periodo de tiempo.