La ULE aporta a Intur mejoras para la gestión de los negocios turísticos

El impulso como encuentro internacional de intercambio de negocio en el sector turístico y el refuerzo como «referente de conocimiento» son dos de los aspectos en los que trabaja Feria de Valladolid de cara a la próxima cita de la Feria de Turismo Interior (Intur), que se celebra este año del 13 al 16 de noviembre, y que ayer se presentó en León. Una provincia que tendrá especial protagonismo en los debates que se celebren, como «solidaridad y apoyo moral a las terribles circunstancias de los incendios» de este verano, según destacó su director general, Alberto Alonso, quién mostró su confianza en que el sector turístico leonés «pueda recuperar pronto la vitalidad que estaba mostrando, con tasas de ocupación muy altas».

Alonso presentó la feria en compañía del presidente de la Federación Castellano y Leonesa de Agencias de Viajes, Jerónimo Fernández Lázaro, y de presidente de la Asociación de Hostelería de León, Óscar García, en la sede de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele). Y señaló que Intur contará entre otras actividades con la participación de la Universidad de León para «abordar temas de gran interés, alineados con el objetivo de la mejora de la gestión de las empresas turísticas de la provincia».

Intur se ha consolidado «como un referente internacional, que nos permite reunir a touroperadores de todo el mundo para interactuar a través de los canales de comercialización de la oferta turística, y con todos los profesionales del sector, a los que invitamos a que saquen el máximo provecho de esta cita».

Alberto Alonso hizo hincapié en la celebración el primer día de la feria de Intur Negocios, para impulsar un nicho de actividad que está cobrando especial relevancia entre los destinos turísticos. Esta jornada reunirá a 1.500 profesionales de todo el país, y es «una excelente oportunidad para compartir experiencias y preocupaciones, pero sobre todo para establecer alianzas profesionales con otras provincias, y desarrollar estrategias para aumentar la coordinación al atender las necesidades de los viajeros».

Por su parte Fernández Lázaro destacó la importancia de Intur en el calendario de todas las empresas implicadas en el sector turístico, y los acuerdos empresariales que se cierran en la jornada de Intur Negocios. «Llevamos muchos años asistiendo a esta cita, que nos pone en contacto con operadores extranjeros que no tendríamos al alcance a no ser en ferias internacionales. Es un punto de reunión vital para las empresas que trabajamos en el sector en Castilla y León», insistió.