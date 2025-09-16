Elecciones autonómicas de Castilla y León 2026: mecanismo, plazos y escaños

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las elecciones autonómicas en Castilla y León se rigen por la Ley 3/1987, de 30 de marzo, Electoral de Castilla y León (LECyL), que desarrolla el Estatuto de Autonomía de la Comunidad y se complementa supletoriamente con la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Se trata de un sistema parlamentario donde los ciudadanos eligen a los miembros de las Cortes de Castilla y León, la asamblea legislativa autonómica, que eligen a su vez al Presidente de la Junta de Castilla y León. A continuación, detallo los aspectos clave del mecanismo electoral:

Número de escaños y circunscripciones: Se eligen 81 procuradores (diputados autonómicos). Las circunscripciones electorales coinciden con las 9 provincias de la Comunidad (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora). Cada provincia tiene un mínimo de 3 escaños, más uno adicional por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500. El reparto actual (basado en el censo de 2019, que se actualizará para 2026) es aproximadamente: Valladolid (15), León (13), Burgos (11), Salamanca (10), Palencia, Ávila y Zamora (7 cada una), Segovia (6) y Soria (5).

Sistema de votación y asignación de escaños: Se utiliza el sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Los votantes eligen listas cerradas y bloqueadas (el orden de los candidatos es fijo y no se puede alterar). La asignación de escaños se hace por escrutinio proporcional plurinominal a través del método D'Hondt, que favorece a las candidaturas más votadas en cada circunscripción. La barrera electoral se sitúa en el 3% de los votos válidos en cada provincia para obtener representación. Además, las listas deben ser paritarias (al menos el 40% de candidatos de cada sexo), según la reforma de la LOREG de 2007.

Requisitos para candidaturas: Los partidos, coaliciones o federaciones presentan listas con tantos candidatos como escaños a cubrir, más 3 suplentes. Las agrupaciones de electores necesitan al menos el 1% de firmas del censo provincial. No se permiten símbolos que confundan con emblemas oficiales.

Convocatoria general: Las elecciones se celebran cada 4 años, o de forma anticipada si el Presidente disuelve las Cortes (con restricciones: no en el primer año de legislatura ni durante mociones de censura). En este caso, se agotará la legislatura actual (iniciada en 2022), salvo adelanto nacional.

El proceso es supervisado por la Junta Electoral de Castilla y León (órgano permanente) y las Juntas Electorales Provinciales.

Acontecimientos Clave

Dado que la fecha de las elecciones es el 15 de marzo de 2026 (un domingo, como exige la ley), y la convocatoria está condicionada a que no haya adelanto de elecciones generales nacionales, el calendario se estructura en plazos fijos desde la publicación del Decreto de Convocatoria (esperado entre el 15 y el 21 de enero de 2026, 54-60 días antes de la votación). Los plazos son improrrogables y se cuentan en días naturales.

Aquí los hitos clave desde este momento hasta marzo de 2026:

Preparativos administrativos (ya en curso): La Junta de Castilla y León ha iniciado la tramitación ordinaria: licitación de contratos para recuento electoral (presupuesto: 5,15 millones €) y actualización de censos. Partidos inician sondeos y preparación de programas. Posible confirmación de candidatos en otoño 2025.

Período preelectoral (Mediados de febrero 2026 -15 días antes de campaña): Inicio de propaganda limitada (encuestas, actos informativos). Prohibidas las encuestas a partir de 5 días antes.

Convocatoria oficial (15-21 enero de 2026): Decreto del Presidente publicado en el BOCyL. Disolución automática de las Cortes. Inicio del conteo de plazos.

Presentación de candidaturas (Finales enero/principios febrero 2026 - 15-20 días tras convocatoria): Partidos presentan listas ante Juntas Electorales Provinciales. Revisión de avales y requisitos.

Proclamación de candidaturas (Mediados febrero de 2026 - 27 días tras convocatoria): Publicación oficial de listas definitivas. Posibles impugnaciones resueltas en 24 horas.

Campaña electoral (1-14 marzo 2026 - 15 días antes de votación): Período oficial de actos, mítines y propaganda. Financiación limitada por ley (gastos máximos por partido).

Jornada de reflexión (14 marzo 2026): Prohibida toda propaganda; día de reflexión obligatoria.

Elecciones y escrutinio (15 marzo 2026): Votación de 9:00 a 20:00. Escrutinio provisional esa noche; definitivo en 14 días.

Proclamación de electos (Hasta 29 marzo 2026 - 14 días tras votación): Juntas Provinciales proclaman resultados. Publicación general en 40 días.

Sesión constitutiva (Antes del 14 abril 2026 - 30 días tras votación): Nueva legislatura inicia; elección del Presidente de las Cortes y debate de investidura.

Si se adelantan las generales, todo el calendario se ajustaría para coincidir.