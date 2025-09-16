PP aclara que el 15 de marzo es el límite para convocar elecciones y no la fecha de celebración

Publicado por Europa Press Palencia Creado: Actualizado:

El Partido Popular de Castilla y León ha aclarado que la fecha del 15 de marzo se refiere al límite para convocar las elecciones y no supone que vaya a ser su fecha de celebración definitiva.

Ha sido el secretario general de los 'populares' el que en Palencia ha asegurado que los comicios serían ese día. "Es el presidente regional del partido, Alfonso Fernández Mañueco, el que puede apretar el botón de las elecciones, pero él siempre ha dicho que va a agotar la legislatura y se cumple en esas fechas. Ha dicho él no lo digo yo, que la fecha va a ser el 15 de marzo, a no ser que el presidente del Gobierno convoque elecciones generales", ha indicado a preguntas de los medios presentes en la sede del partido en Palencia.

En este contexto, Vázquez ha asegurado que el partido está "preparado para dar cuentas" de la gestión realizada por el Gobierno regional y para "explicar" a los castellanoleoneses lo que se ha hecho durante estos "tres años y medio, casi cuatro" y que han servido, en sus palabras, para situar a Castilla y León con los "mejores servicios sociales" del país, pero también en otros aspectos como "economía, industria...", donde, ha abundado, están teniendo también los mejores resultados con la "fiscalidad más baja que nunca".

Vázquez ha incidido en que si hay adelanto electoral a nivel nacional, Castilla y León convocaría para la misma fecha, si bien lo ha considerado como poco probable al "estar atornillado al sillón de la Moncloa para que no le atornillen a otros en palacios distintos".

"Pero si hubiera elecciones generales, ya ha dicho el presidente regional que no tiene sentido que en dos o tres meses haya dos tipos distintos de elecciones. Pero no les puedo decir otra cosa que lo que ha dicho el presidente Mañueco", ha zanjado.

Unas declaraciones realizadas minutos antes de la primera reunión del Comité Ejecutivo Provincial de Palencia ante el nuevo curso político. Entre los asuntos tratados, los 'populares' han destacado el reto de las próximas elecciones autonómicas, a las que llegan "con un proyecto consolidado y un programa cumplido".

Así, han valorado la puesta en marcha del programa 'Buscyl', que culminará el próximo 30 de septiembre con la gratuidad de todas las rutas de transporte por autobús que son titularidad de la Junta, como medida que beneficia a todos los empadronados en la comunidad.

"Es una medida que representa la responsabilidad y el sentido común del Partido Popular, frente a un Partido Socialista cegado por el poder y centrado en dividir como método de supervivencia", han señalado.

Desarrollo rural y forestal

Por otra parte, el Comité Ejecutivo ha trasladado su felicitación a Milagros Marcos, diputada nacional por Palencia, por su reciente nombramiento como responsable de Desarrollo Rural y Forestal del Partido Popular a nivel nacional.

Esta decisión de Alberto Núñez Fejióo responde "al compromiso y trayectoria de Marcos", y supone, han añadido, "una gran noticia para una provincia como Palencia, en la que el sector primario es sencillamente imprescindible".