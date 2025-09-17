San Andrés, quinta vía excepcional para repetir interventor accidental

UGT convocó una protesta de los trabajadores ante el Ayuntamiento de San Andrés por el nuevo retraso de la nómina.dl

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

San Andrés del Rabanedo se ha abonado a la vía excepcional para disponer de un interventor accidental por unos días que aporte paz a la plantilla de 300 trabajadores al poder desbloquear con su firma el pago de los 700.000 euros en nóminas y de paso, dar vía libre a algunas facturas e intentar no perder subvenciones.

Cubrir el puesto de forma permanente está resultando una árdua tarea desde que el profesional que ocupaba la plaza se fue en octubre de 2024. Primero, por la falta de candidatos, y después por un proceso selectivo que la Junta mandó repetir este verano tras haber apercibido dos veces al Ayuntamiento en mayo sobre la «ilegal» composición del tribunal calificador por exceso de habilitados nacionales.

De modo que cuando el equipo de Gobierno leonesista se frotaba ya las manos al creer que la papeleta estaba resuelta con un cántabro elegido entre los que se presentaron al examen, recibió otro jarro de agua fría y vio de nuevo en el aire asuntos por valor de 2,5 millones.

La tensión por el nuevo retraso en el ingreso de los sueldos estalló ayer a las puertas de la casa consistorial, con una concentración promovida por UGT. Y las reuniones se sucedieron. El PP celebró un encuentro con todos los sindicatos excepto los ugetistas y remitió una petición a la Consejería de Presidencia para mediar y que la Junta nombrara interventor, como así sucedió.

Por su parte, la alcaldesa, Ana Fernández Caurel, también tuvo un encuentro con los empleados en el salón de plenos para explicarles la versión municipal sobre los pasos dados para intentar cubrir el deseado puesto, donde tuvo palabras críticas para la Junta al reiterar que esta administración «bloquea» el asunto.

Palabras que cayeron al suelo, porque al final de la mañana la administración autonómica autorizó, por la vía de la excepcionalidad y por quinta vez este mandato, el nombramiento del mismo interventor accidental que ha ocupado temporalmente el puesto en las cuatro ocasiones anteriores, un A1 de la casa que también salvó la papeleta del Ayuntamiento cuando se dilató cubrir el puesto de secretario. La regidora se quejó de que lo había propuesto ya el 5 de septiembre. Él llegó ayer de vacaciones y esta semana 'pagará' agosto.