La zona de bajas emisiones es «una gran chapuza del alcalde», dice el PP

El portavoz Grupo Municipal del Partido Popular, David Fernández, explicó ayer las alegaciones presentadas a la ordenanza de movilidad, aprobada inicialmente el pasado mes de junio con el voto en contra de este grupo. Están centradas en la nulidad que supone la tramitación de la zona de bajas emisiones, declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León; la falta de mejoras relativas a las personas con movilidad reducida; y un claro defecto de forma en la inclusión de la ZBE en el Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible (Pimus) del municipio de León

David Fernández recordó que fue en el Pleno del pasado mes de junio cuando el equipo de gobierno llevó para su aprobación la ordenanza de movilidad, que incluye la zona de bajas emisiones (ZBE). Aprobación que consiguió el alcalde, José Antonio Diez, con el voto en contra de los concejales del Grupo Municipal del Partido Popular. Comenzó entonces periodo de información pública y ahora el Partido Popular señala cuáles han sido las alegaciones presentadas a esta ordenanza, que giran en torno a tres puntos fundamentales.

Fernández insiste en que «esta ordenanza está viciada de nulidad desde el momento en que el alcalde, en una acción improvisada y chapucera, decidió caprichosamente la delimitación de la ZBE y realizó primero las actuaciones en las calles y posteriormente aprobó el proyecto y la ordenanza. Una chapuza que ya el TSJ declaró ilegal tras el recurso del PP, sacándole los colores al señor Díez, y que ha traído graves problemas de tráfico a los leoneses, que hoy tienen un tráfico más lento y emplean más tiempo y más dinero en aparcar en su ciudad», expicó el portavoz conservador en un comunicado de prensa.