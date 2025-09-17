UPL exige a la Junta que cuide la estación de autobuses

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

UPL denuncia el «lamentable» estado de la estación de autobuses de León inaugurada en diciembre de 2023. El portavoz municipal, Eduardo López Sendino, recuerda que a los tres meses denunciaban su deterioro «con señalización en el suelo levantada y los paneles informativos en pruebas y sin la consigna en servicio». «No han pasado ni siquiera dos años y el estado de mantenimiento es nulo y preocupante, no solo la limpieza, que es inexistente en lo que es el entorno del edificio, sino que hay un grave problema de mantenimiento y seguridad", añade. Puertas rotas, luces inoperativas y baños en muy mal estado son algunos de los desperfectos, por lo que los leonesistas exigen un mantenimiento integral.