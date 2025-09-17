El Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores ‘Mundo Hispánico’ celebra su X edición del 8 al 10 de octubre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León (ULE) acogerá durante los días 8, 9 y 10 de octubre de 2025 la décima edición del ‘Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores 'Mundo Hispánico: raíces, desarrollo y proyección', que se desarrollará tanto de forma presencial como en línea (de manera síncrona).

Numerosos estudiantes de doctorado y de máster procedentes de diversos países europeos y americanos presentarán sus trabajos de investigación enmarcados en diferentes ejes temáticos que se corresponden con diferentes disciplinas humanísticas dentro del ámbito del mundo hispánico: estudios artísticos, estudios históricos y arqueológicos, geografía, lengua española, lingüística, literatura, conservación y difusión de la información, didáctica y humanidades digitales.

Cada uno de esos bloques se desgaja en una serie de líneas de investigación, en las que se presentarán un amplio abanico de propuestas científicas.

Ambiente multidisciplinar

La finalidad de este congreso es completar la formación de los jóvenes investigadores en un ambiente multidisciplinar que favorezca el intercambio científico y permita conocer el estado actual de las investigaciones humanísticas, así como aportar nuevas propuestas metodológicas.

Las conferencias plenarias, que se celebrarán en el Aula Magna de Filosofía y Letras, serán impartidas por José Luis Sancho Gaspar, jefe del Servicio de Investigación Histórica de Patrimonio Nacional, y de Sheila Queralt Estévez, directora del Laboratorio SQ-Lingüistas Forenses.

El primero de ellos pronunciará la conferencia inaugural el 8 de octubre a las 10:00 horas, que lleva por título ‘Arquitectura y color en los palacios reales españoles, 1735-1835'. Por su parte, la conferencia de clausura, ‘La lingüística forense: nuevas perspectivas y aplicaciones en el análisis del lenguaje’, será ofrecida por Sheila Queralt Estévez el 10 de octubre a las 17:45.

Hay que destacar que el congreso está concebido como complemento del programa de doctorado ‘Mundo Hispánico: Raíces, Desarrollo y Proyección’ de la Universidad de León, e incluye las líneas de investigación avaladas por el Instituto LOU de Humanismo y Tradición Clásica (IHTC) y el Instituto de Estudios Medievales (IEM).

Toda la información y el programa completo se pueden consultar en la página web del congreso, a través del siguiente enlace:

https://congresomundohispanico2025.wordpress.com/