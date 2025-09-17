León celebra el Día de la Exaltación de la Indumentaria Tradicional leonesa

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El Centro de la Cultura Tradicional de León Museo de las Tierras de León, en colaboración con el Ayuntamiento de León, celebra el próximo domingo 21 de septiembre el Día de la Exaltación de la Indumentaria Tradicional del Reino de León. Una jornada para reivindicar lo nuestro y en la que se han programado diferentes actividades entre las que destaca un desfile con trajes tradicionales de Maragatería, Alto Órbigo, Tierras de León, Montaña Occidental y Valles de Benavente y Zamora. Saldrá a las 11:00 horas de la plaza de San Marcelo y recorrerá diferentes calles del centro de la ciudad.

Además, a partir de las 12:30 horas en la plaza Mayor, se han organizado danzas y bailes tradicionales, así como el canto al ramo. Para cerrar la jornada habrá un baile popular y un taller de baile tradicional a partir de las 16:30 horas en el Pabellón Deportivo La Torre, una actividad abierta para todos los públicos.