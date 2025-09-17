La Facultad de Educación se vuelca con Palestina en la primera mesa del curso

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El salón de actos de la Facultad de Educación de la Universidad de León se llenó este martes para la inauguración del curso ‘Educación con Palestina: Formar en Derechos Humanos y Compromiso Social’, dirigido por Enrique Javier Díez y Jorge Juan Fernández.

Activistas palestinas y docentes internacionales participaron en el encuentro, que busca promover la empatía, el compromiso social y la defensa del derecho humanitario internacional a través de la formación en valores y convivencia.

En la inauguración participó la decana de la Facultad de Educación Lourdes Gutiérrez y la mesa de apertura contó con Jaldia Albubakra, activista palestina referente de la lucha palestina en el Estado español. Fundadora del movimiento feminista y anticolonialista Alkarama y Leila Huwari, activista palestina del movimiento feminista y anticolonialista Alkarama y del Movimiento de juventud Palestina, así como Yusef El-Asi Seco, profesor de Estudios Americanos en el Departamento de Ciencia Política en la Universidad de Yale.