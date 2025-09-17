Un choque entre dos motocicletas en León se salda con un joven herido

Una joven de unos veinte años de edad ha resultado herid como consecuencia de un accidente de tráfico que se ha producido en Armunia, por causas que se investigan.

Según informa el 112 los hechos ocurrieron a las 17:59 horas en la calle María Inmaculada, 34 de Armunia. Fue una colisión entre dos motocicletas, con el resultado de un motorista herido.

Se tata de un varón de unos 20 años, lesionado en una pierna. Por todo ello se dio aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia al lugar de los hechos.