Diario de León

Controlado el incendio en Quintana de Raneros, en fotos

El fuego afectó solo a un convoy, un tren que une las ciudades de Ponferrada y León

Incendio en la localidad leonesa de Quintana de Raneros.

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

El incendio que se ha originado este miércoles por la tarde en la localidad leonesa de Quintana de Raneros obligó a cortar la circulación ferroviaria entre León y Ponferrada, por encontrarse el fuego muy próximo a la vía a petición de los Bomberos. El fuego afectó solo a un convoy, un tren que une las ciudades de Ponferrada y León y que debería de haber llegado a la capital leonesa a las cinco y media de la tarde.

