Controlado el incendio en Quintana de Raneros, en fotos

Incendio en la localidad leonesa de Quintana de Raneros.Campillo

El incendio que se ha originado este miércoles por la tarde en la localidad leonesa de Quintana de Raneros obligó a cortar la circulación ferroviaria entre León y Ponferrada, por encontrarse el fuego muy próximo a la vía a petición de los Bomberos. El fuego afectó solo a un convoy, un tren que une las ciudades de Ponferrada y León y que debería de haber llegado a la capital leonesa a las cinco y media de la tarde.