Los Centristas piden a la Fiscalía que actúe de oficio en el 'caso del interventor' de San Andrés

Los Centristas (CCD) de San Andrés del Rabanedo creen que hay que buscar responsabilidades en el ‘caso del interventor’ interino del municipio, tras haberse estrellado el proceso selectivo contra la normativa de CyL. La formación, a través de su portavoz Juan Carlos Fernández, cuestiona el procedimiento seguido por el Ayuntamiento para designar un candidato e insta a la Fiscalía de León a abrir una investigación sobre los pasos administrativos que se dieron.

Según la formación, si el órgano responsable del proceso «no cumplió con sus deberes legales o no aplicó la normativa correctamente, y esto ha generado un perjuicio, la Fiscalía debe actuar de oficio». Fernández cree que el equipo de gobierno de la UPL debe aclarar «quién redactó el informe que avaló el procedimiento» y si éste fue firmado por el secretario municipal, ya que la plaza de interventor interino «se gestionó presuntamente con errores y alguien debe asumir responsabilidades».

En concreto, las bases para el examen tuvieron que rectificarse por haber aplicado criterios de otra comunidad para adaptarlas a las de CyL. Tampoco fue válida la composición del tribunal calificador, lo que obliga a repetir la convocatoria. Ante la falta de esta figura clave para la gestión municipal, se ha habilitado unos días por quinta vez y por la vía de la excepcionalidad a un A1 de la casa para resolver el pago de las nóminas a los 300 trabajadores. Además, CCD solicitara formalmente a la Subdelegación del Gobierno en León que ejerza sus competencias para garantizar la correcta gestión de San Andrés, ante el «deterioro progresivo de los servicios públicos».