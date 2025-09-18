El colegio de León que triunfa en el baloncesto y el uniforme más elegante del mundo

La revista Vogue eligió el uniforme del Colegio Leonés como uno de los más elegantes del mundo.DL

■ La vuelta al cole retrotrae la mirada a las viejas aulas donde estudiaron personajes insignes. ¿Cómo se comportaban? ¿Qué notas sacaban? Un reputado colegio en el centro de León fue la base educativa de cientos de leoneses.

Imagen de principios del siglo XX.COLEGIO LEONÉS

El Colegio Leonés ha estado forjando el futuro de generaciones desde finales del siglo XIX. Fundado en 1896 por la familia Belinchón, apasionada promotora de las nuevas corrientes educativas en España, el Colegio Leonés se ha erigido como un baluarte educativo al que cientos de personas aspiran a entrar para completar sus estudios.

A lo largo de los años, el Colegio Leonés ha crecido hasta contar con dos nuevos y céntricos edificios, situados en la Avenida José Aguado y en la Calle Corredera, convirtiéndose en el centro con mayor número de alumnos de la provincia de León y en la referencia indiscutible de la educación leonesa actual.

El secreto detrás del éxito del Colegio Leonés radica en su enfoque en la educación individualizada, "donde el cariño a los alumnos, la humanidad y la exigencia van siempre unidos. Este enfoque ha permitido al colegio formar personas armónicas e íntegras, mientras se mantiene como un emblema de la excelencia educativa en León", explican desde el centro en su web.

Un uniforme reconocido internacionalmente

En septiembre de 2015, la edición americana de la prestigiosa revista Vogue eligió el uniforme del Colegio Leonés como uno de los más elegantes del planeta. Medios nacionales como El País, TVE o Telecinco se hicieron eco de la noticia, e incluso los libros de texto de castellano de la editorial alemana Schoning incluyen páginas con el uniforme y el nombre de las prendas.

El deporte como elemento transversal

Desde sus inicios, el deporte ha sido un pilar fundamental en la educación del Colegio Leonés. A través de la actividad deportiva, los estudiantes aprenden valores como la fraternidad, la sana competitividad, el esfuerzo y la celebración discreta de los éxitos. Han sido los números uno durante años en la formación de jugadores de baloncesto.

Una plantilla cualificada y comprometida

En la actualidad, el Colegio Leonés cuenta con una amplísima y cualificada plantilla que trabaja a diario para que más de 1.500 alumnos sean capaces de encontrar en sí mismos lo mejor que cada uno posee y desarrollen al máximo sus potenciales vitales y académicos.

Mirando hacia el futuro

A pesar de sus más de 125 años de historia, el Colegio Leonés sigue siendo un centro de vanguardia, adaptándose a los nuevos tiempos y desafíos educativos. Con su compromiso inquebrantable con la educación individualizada y la formación integral de sus alumnos, el colegio se mantiene como un referente educativo no solo en León, sino en toda España.