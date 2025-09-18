Un reventón corta el tráfico en un carril exterior de La Granja en León

La Policía redirige el tráfico por el reventón.POLICÍA LOCAL

Una fuga de agua en una tubería general a la altura del cruce de La Granja en la LE-20 ha obligado a cortar parte del carril exterior de vehículos en la rotonda de La Granja con la LE-20, así como el de peatones, por riesgo de desprendimiento.

Según informa la Policía Local, se procedió al relleno con arena para evitar el peligro.

Agentes de la Policía Local facilitan la regulación de tráfico en la zona hasta las 19.00 horas en que se estima por parte de la empresa que terminarán los trabajos.