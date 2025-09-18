Las fotos del apoyo en León a la flotilla humanitaria que va a Gaza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los sindicatos CNY y CGT y distintas oenegés de León se concentraron este jueves en Ordoño, junto a las movilizaciones obreras internacionales, para apoyar a las flotillas humanitarias contra la hambruna en Gaza. Los convocantes denunciarn el genocidio en Gaza y se posicionan a favor de las diferentes iniciativas que se están llevando a cabo en apoyo del pueblo palestino a nivel global, estatal y local. La flotilla humanitaria contra la hambruna en Gaza viaja con la intención de abrir un corredor humanitario. La Global Sumud Flotilla salió de Barcelona el pasado 1 de septiembre y, después de realizar una parada técnica en Menorca, llegó a Túnez entre el 6 y 7 de septiembre. Tras haber sufrido dos ataques con drones la flotilla está esperando a que mejore el tiempo para retomar su viaje hacia Gaza. «Los integrantes de la flotilla echan de menos una respuesta más contundente de los gobiernos occidentales ante los ataques que están sufriendo. Deberían de ser los propios gobiernos europeos los que abriesen ese corredor humanitario para actuar contra la hambruna en Gaza», critican los convocantes.

Los estibadores del puerto de Génova han hecho un llamamiento para empezar iniciar una huelga indefinida si la flotilla es interceptada por el ejército de Israel.