Diario de León

Las imágenes de la protesta de los vecinos de Puente Castro contra la planta de biomasa

«Estas macroplantas pueden provocar olores, contaminación o gases tóxicos"

Redacción
León

Centenares de personas se manifestaron ayer contra el proyecto de construcción de una planta de biomasa en Puente Castro. El recorrido partío desde el barrio de Puente Castro y paso por el barrio de la Lastra para finalizar en la plaza de San Marcelo, donde decenas de personas haciendo solar silbatos, se opusieron a los planes de José Antonio Díaz, alcalde de León, que apoya la iniciativa.

La intención frustrada de conseguir que el responsable del consistorio recibiera a los manifestantes, fue la cara opuesta a la protesta decidida y sonora, que se escenificó con diferentes slogans alusivos a la problemática. «Estas macroplantas pueden provocar olores, contaminación, gases tóxicos, sustancias nocivas e incluso tener filtraciones por las tuberías que van a poner y contaminar el agua», dijo la portavoz Ruth Sanz.

RAMIRO

Manifestación biomasa

