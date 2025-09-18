«La economía emergente de León depende de las profesiones Stem»

La economía leonesa del futuro depende en buena medida de los trabajos tecnológicos, y ni las mujeres ni la provincia pueden permitirse el lujo de perder este tren, por lo que la incorporación de jóvenes a las carreras Stem (de ciencia, tecnologia, ingeniería y matemáticas), que sigue siendo minoritaria, es fundamental de cara al futuro. Este es el tema que tratan desde ayer y hasta mañana sábado las Empresarias y Directivas del Atlántico (EDA), federación formada por las asociaciones de mujeres empresarias y directivas de Galicia, Asturias, Cantabria, Bilbao, Navarra y León, junto a las anfitrionas, la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de León (Asele), integrada en la Federación Leonesa de Empresarios (Fele). Un cuarto congreso de la federación que se celebra bajo el lema Reduciendo la brecha STEM: mujeres del futuro. Durante la inauguración anoche la presidenta de Asele, Noelia Rodríguez, destacó que «las profesiones del futuro están cada vez más digitalizadas, y tristemente el acceso de las mujeres a las carreras Stem es todavía muy bajo. Si las mujeres no tomamos conciencia de que esto es el futuro nos vamos a quedar fuera del futuro». Rodríguez abogó por eliminar estereotipos, y señaló que el encuentro cuenta con «gran número de científicas y personalidades en el ámbito tecnológico», que «deben colocar a León en el centro de la innovación». Respecto a la situación de León y su Universidad respecto a otros territorios en el avance de las profesiones Stem entre las mujeres, la presidenta de Asele insistió en que la economía y las empresas emergentes de León «están todas relacionadas con la tecnología, farma, software, ciberseguridad,… Si queremos un futuro por León tenemos que apostar por todo eso que tenemos aquí, y que no siempre ponemos en valor. León es un epicentro de la tecnología y la ciencia, y eso queremos mostrar, también a nuestros jóvenes». Por su parte Begoña Fernández-Costales, presidenta de EDA, formada en 2018, trata de poner en común la idiosincrasia de las economías del norte de España. «Hoy la mujer cada vez emprende más, incluso supera la masculina, y esto debe crecer». Explicó que las autonomías están realizando un estudio conjunto para reflejar el PIB real de las empresas gestionadas por mujeres. En cuanto a la presidenta de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Ángela de Miguel, destacó la celebración del cuarto congreso EDA porque «demuestra que las mujeres ya estamos llegando a los puestos directivos de las compañías», aunque insistió en la necesidad de sensibilizar «a las empresas y poner en valor el esfuerzo por poner en puestos de relevancia a las mujeres». Añadió la importancia del «enfoque del congreso que se celebra en León, al final el Stem implica la necesidad de que las mujeres quieran optar por todas esas carreras científicas y tecnológicas que tanto necesitamos las empresas», por lo que hizo un llamamiento a las jóvenes: «Las empresas os necesitamos y os queremos». El alcalde de León, José Antonio Diez, recordó que el nacimiento de Asele «coincide con mi nombramiento como alcalde, y durante estos años hemos colaborado en cuantos actos nos han pedido. Eso implica el compromiso de la ciudad de León y del Ayuntamiento con las mujeres empresarias, con el trabajo que realizan en promoción, formación, divulgación y empoderamiento; y en intentar romper esos techos de cristal que siguen existiendo, aunque creo que hemos avanzado». Diez alabó «el nivel de los proyectos y la intensidad del desarrollo profesional de las mujeres».

Junceda: «Seguiremos cien años más en León» El director general de Sabadell Herrero, Pablo Junceda, incidió en que el apoyo a estas iniciativas «forma parte del ADN del Sabadell Herrero», y prueba de ello es que el 55% de su equipo y un 33% de su directiva son mujeres. «Resulta natural para nosotros impulsar el talento femenino». Respecto a la Opa de BBVA, señaló que Sabadell Herrero «lleva más de cien años en León. Estamos muy confiados, no vemos un futuro como el que deseamos para León y para los leoneses sin Sabadell Herrero. Los leoneses son gente muy inteligente, y nadie cambia duros a tres pesetas. Seguiremos en León los próximos cien años».