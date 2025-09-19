Ciberseguridad y protección al denunciante

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La Universidad de León acogió ayer la apertura de las jornadas Ciberseguridad, protección del denunciante y lucha contra la corrupción, un acto que se desarrolló en la Facultad de Derecho a cargo de la directora general de la Fundación Hay Derecho, Safira Cantos. Las profesores de la institución académica leonesa y organizadoras del encuentro, Adriana Suárez y Mercedes Fuertes respaldaron a Cantos en la inauguración del encuentro. Una nueva cita con la que la institución académica leonesa pone el acento en la ciberseguridad y su vinculación al derecho y sus vertientes.