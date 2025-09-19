El tercer accidente de moto de la semana en León se cobra otro herido

Un varón ha resultado herido en un accidente de moto que ocurrió poco antes de las 13.00 horas en la plaza de Santo Domingo y que se convierte en el tercer siniestro de estas características esta semana en el municipio.

El 112 recibió aviso de que un hombre había sufrido una caída de moto y había quedado herido en una rodilla.

Fueron avisadas la Policía Local, la Policía Nacional y Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico y un equipo sanitario del centro de salud, para atender y trasladar al varón herido al Hospital de León.

El pasado miércoles un motorista chocó contra un turismo en la Avenida de la Facultad de la capital en torno a las 19.00 horas. Fue poco después de otro que tuvo lugar a las 18.00 horas en Armunia.