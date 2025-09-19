Soltra, referente de economía social en Castilla y León

381 trabajadores con discapacidad y diversificación de actividades y sedes en México y Dinamarca. Los 25 años de Soltra, contaron esta noche con el respaldo de todas las instituciones, un evento en el que se rindió homenaje a Lucas, Francisco, Beatriz, Jaqueline, Noelia, Marcos y Roberto, que demostraron que la discapacidad no era un límite, sino un valor.

El encargado de entregar ese reconocimiento fue Carlos Pollán, presidente de las Cortes, que defendió el modelo de inclusión y creación de empleo de Soltra.

La consejera de Industria, Leticia García, calificó a Soltra de "referente de economía social" en Castilla y León, con el apoyo del Gobierno autonómico, que destina el 37% de su presupuesto a economía social, un sector que da trabajo a 1.792 personas en Castilla León.

El director general de Soltra, Josean Idoeta, defendió el modelo de trabajo público y privado "creando oportunidades en el tiempo".

El delegado del Gobierno, Nicanor Sen, visibilizó el apoyo del Gobierno central en la defensa de la igualdad. "Para nosotros, es un honor compartir esta filosofía y deseamos muchos años de éxitos"