La romería de La Melonera, en fotos

Rememora el encuentro de leoneses en un prado a la entrada de León documentado a finales del siglo XIX y principios del XX, donde se vendían melones y sandías

León

Pasacalles, música, talleres de oficios y degustaciones serán algunas de las actividades programadas para esta jornada que comenzará a las once de la mañana.

La Asociación Cultural García I, en colaboración con el Ayuntamiento de León, organiza la que es la undécima edición de esta romería que, al igual que años anteriores, contará con representaciones tradicionales como la boda de viudos, boda leonesa y el filandón.

León celebra la romería de La Melonera

