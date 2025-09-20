La romería de La Melonera, en fotos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Pasacalles, música, talleres de oficios y degustaciones serán algunas de las actividades programadas para esta jornada que comenzará a las once de la mañana.

La Asociación Cultural García I, en colaboración con el Ayuntamiento de León, organiza la que es la undécima edición de esta romería que, al igual que años anteriores, contará con representaciones tradicionales como la boda de viudos, boda leonesa y el filandón.