Llega el alivio: La lluvia cae sobre León después de un verano seco
Con el aviso amarillo no hay riesgo para la seguridad de las personas
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) tiene en aviso amarillo este sábado, el de menor riesgo, la Cordillera Cantábrica leonesa y la comarca de El Bierzo por el riesgo de lluvias y tormentas, que podrían llegar a acumular 15 litros por metro cuadrado en una hora.
Con el aviso amarillo no hay riesgo para la seguridad de las personas pero sí a la hora de hacer alguna actividad concreta.
El cielo permanecerá nuboso con chubascos, más probables y frecuentes en el oeste y norte, preferentemente en la segunda mitad del día, localmente fuertes y con tormenta y granizo.
Las temperaturas mínimas en descenso o sin cambios se situarán entre los 7 y los 12 grados y máximas en descenso que oscilarán entre los 24 y los 27 grados.
El viento del sur al oeste, será flojo aumentando a moderado, con probables rachas fuertes o muy fuertes con las tormentas.