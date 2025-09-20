Llega el alivio: La lluvia cae sobre León después de un verano seco

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) tiene en aviso amarillo este sábado, el de menor riesgo, la Cordillera Cantábrica leonesa y la comarca de El Bierzo por el riesgo de lluvias y tormentas, que podrían llegar a acumular 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Con el aviso amarillo no hay riesgo para la seguridad de las personas pero sí a la hora de hacer alguna actividad concreta.

El cielo permanecerá nuboso con chubascos, más probables y frecuentes en el oeste y norte, preferentemente en la segunda mitad del día, localmente fuertes y con tormenta y granizo.

Las temperaturas mínimas en descenso o sin cambios se situarán entre los 7 y los 12 grados y máximas en descenso que oscilarán entre los 24 y los 27 grados.

El viento del sur al oeste, será flojo aumentando a moderado, con probables rachas fuertes o muy fuertes con las tormentas.