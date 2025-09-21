Un 17% de los menores leoneses acceden al porno por primera vez con solo ocho años

La celebración de jornadas formativas es constante en aras a prevenir el problema del consumo de la pornografía.ÁNGELÓPEZ

Entre un 17% y un 20% de los menores leoneses acceden por primera vez al porno con ocho años de edad, según desvelaron los expertos en el transcurso de las jornadas de formación del turno de oficio organizadas por el Consejo de la Abogacía de Castilla y León, que preside el leonés Fernando Rodríguez Santocildes.

El estudio no hace distinción entre sector masculino y femenino y achaca la problemática a la falta de control parental «que no siempre se utiliza» y a la ausencia de una regulación que ya está en marcha, «pero que todavía no ha entrado en vigor» para evitar que se pueda acceder por Wi-Fi a este tipo de contenidos en espacios y centros públicos, según reveló María Auxiliadora Díaz Velázquez, la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, utilizando datos del sociólogo Lluís Ballester.

Los episodios de uso de menores con fines pornográficos no registraron ningún tipo de denuncia en la provincia de León, pero sumaron ocho expedientes en el año 2023. Sí que se registró un caso de producción, distribución o tenencia de material pornográfico en el último ejercicio y se contabilizaron también ocho episodios de corrupción de menores, con cuatro supuestos de abuso sexual sobre menores de 16 años y hasta 16 agresiones sexuales a menores.

Los incidentes de acoso por telecomunicaciones a menores sumaron tres denuncias y no se contabilizó ningún tipo de abuso sexual sobre adolescentes de más de 16 años y menos de 18. El endurecimiento de las políticas de control por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en León ha hecho que se reduzcan notablemente los episodios de estas características, pero la alerta continúa.

UNA VEZ A LA SEMANA

La ponencia titulada «La pornografía como manifestación de la violencia sexual», dibujó una preocupante radiografía de la situación que está generando el acceso fácil a la pornografía en Internet. De esta forma, el 91 % de los adolescentes ve al menos una vez a la semana como mínimo, algún tipo de contenido porno y en un porcentaje muy alto, el consumo es de dos a tres veces diarias.

Tres menores leoneses cometieron delitos de agresión sexual y dos delitos de abuso sexual el año pasado, además de un episodio que se contabiliza por ataques contra la integridad moral. «La industria de la pornografía es un reflejo de una sociedad enferma, donde se viola», explicó la jueza canaria en su ponencia. Los niños empiezan buscando en Internet a los siete años palabras como «pis» y «culo» y acaban redirigidos a páginas de pornografía.

INSTAGRAM O TIK TOK

León no escapa a otra dinámica. Un simple vistazo a las páginas de Instagram o TikTok ofrece una realidad paralela: «aparecen niñas de 10, 11 y 12 años sexualizadas, a las que se les hace creer que hay una libre elección», señaló la magistrada.

NUEVOS ADICTOS

No se ofreció en la ponencia el dato exacto correspondiente a la provincia de León, pero sí se calcula que en torno al 20% de los jóvenes presenta adicción a las nuevas tecnologías, de acuerdo a los datos del Gobierno, por lo cual el Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha un grupo de trabajo para buscar herramientas y materiales de diagnóstico y autoevaluación. Desde la pandemia, el problema ha crecido.

La Agencia Española de Protección de Datos ha recibido al menos 350 reclamaciones sobre la difusión en Internet de contenidos sexuales o violentos. Solamente el 60 % se han admitido a trámite en los juzgados, aunque el 85 % de las medidas cautelares se han cumplido y los contenidos se retiran en un plazo de apenas 72 horas.