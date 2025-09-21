La cuesta de San Isidoro honra a las Siete Palabras y a De Paz

La siguiente estación de penitencia del callejero de la capital leonesa extenderá el mensaje de la cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz. La hermandad, que protagoniza el espectacular pregón a caballo de la mañana del Jueves Santo, bautizará con su nombre la antigua cuesta de San Isidoro.

La nueva vía encuentra su motivación no sólo en que enmarca un tramo «contiguo a las calles que forman parte del recorrido de dos de los actos de la cofradía: la procesión de las Siete Palabras y el Pregón a Caballo». La petición de la penitencial, que aprobará el Ayuntamiento de León en el pleno de esta semana que entra, justifica que la cuesta da asiento a la «fachada lateral de la casa que fuera residencia del fundador de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz, don Eduardo de Paz Díez»: un hito que quiere conmemorarse además con la colocación de una placa en la que se reconozca su aportación para «potenciar y valorizar la Semana Santa de León en general y la cofradía que fundó en particular».

Desde este palco mantendrá De Paz su presencia en León, unida a la pervivencia de la Cofradía de las Siete Palabras en el callejero de la ciudad. La denominación sustituirá al nombre actual, reconocida de manera oficial como Lope de Vega, sin que haya más afección que la sufrida por un portal en el que se censa una vecina. La ciudadana, que deberá actualizar sus registros a efectos de notificaciones oficiales, no ha presentado alegaciones a la petición, como consta en el expediente, en el que se recuerda que la penitencial se fundó «el 22 de septiembre de 1962» y estableció como sede canónica «la parroquia de San Marcelo».

La hermandad «desfiló por primera vez en la extinta procesión del Pregón de 1963, y ese mismo año, el Viernes Santo, vio la luz la primera procesión organizada por la cofradía», se describe en el acuerdo, en el que se incide en que «hizo gala de un carácter innovador, no sólo por la elección de la túnica, sino también a nivel musical», al ser «la primera formación de la ciudad en incorporar instrumentos de metal como clarinetes, tubas y saxofones».

El expediente de justificación apunta como «otra seña de identidad la promesa de silencio», que convirtió a la cofradía en «la primera penitencial de León que lo contempla a nivel estatutario». «Desde su fundación hasta la actualidad, la cofradía ha trabajado por mejorar su patrimonio incorporando pasos reseñables que son ya una referencia para la Semana Santa de León, con alto valor artístico, económico y sentimental», se cita en el informe, en el que se subraya la importancia del «pregón a caballo que se desarrolla en la mañana de Jueves Santo»: un acto en el que la hermandad de túnicas rojas, capa negra y capirote blanco llama «a la ciudadanía a participar» de la Pasión, a salir a la calle. Ahora, también a su calle.