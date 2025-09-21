León pedalea por el Día de la Bici: las fotos de la gran fiesta
Miles de personas participan en uno de los eventos de la Semana Europea de la Movilidad
León ha celebrado esta mañana una nueva edición del Día de la Bici, un evento emblemático organizado por el Ayuntamiento en el marco de la Semana Europea de la Movilidad y el Día sin Coches. Miles de leoneses de todas las edades han recorrido las calles de la ciudad en un ambiente festivo y familiar, promoviendo una movilidad sostenible y una ciudad con menos emisiones. La marcha, que partió a las 10.30 horas desde las inmediaciones de El Corte Inglés, reunió a participantes que, tras inscribirse gratuitamente en el departamento de Deportes del centro comercial, recibieron un obsequio y un número para el sorteo de bicicletas y regalos. La jornada culminó con una gran fiesta frente a la Catedral, donde se sortearon premios.