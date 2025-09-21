León pedalea por el Día de la Bici: las fotos de la gran fiesta

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León ha celebrado esta mañana una nueva edición del Día de la Bici, un evento emblemático organizado por el Ayuntamiento en el marco de la Semana Europea de la Movilidad y el Día sin Coches. Miles de leoneses de todas las edades han recorrido las calles de la ciudad en un ambiente festivo y familiar, promoviendo una movilidad sostenible y una ciudad con menos emisiones. La marcha, que partió a las 10.30 horas desde las inmediaciones de El Corte Inglés, reunió a participantes que, tras inscribirse gratuitamente en el departamento de Deportes del centro comercial, recibieron un obsequio y un número para el sorteo de bicicletas y regalos. La jornada culminó con una gran fiesta frente a la Catedral, donde se sortearon premios.