El abandono toma el jardín de los poetas de Feve

Sobre la demolición de la antigua cafetería El Hullero, aneja a la estación de Padre Isla, ideó Feve el «paseo de los poetas». Con 220.000 euros de presupuesto, la intervención prologó en diciembre de 2020 las obras de la integración que luego se eternizaron hasta la apertura de la zona esta pasada primavera. El ajardinamiento de la puerta de la terminal, asomado a Padre Isla, se adornó con bancos, una grúa ferroviaria, un reloj de agua y extractos de textos de escritores leoneses. Su imagen abandonada exhibe la dejadez del Ayuntamiento y la empresa estatal de vía estrecha.