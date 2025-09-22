Movilidad tiene controlado el fraude en los bonos de descuento de Renfe

Publicado por Redacción Data Creado: Actualizado:

El plan antifraude puesto en marcha este año por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha logrado frenar el mal uso en los bonos ferroviarios para la alta velocidad de media distancia, que ofrecen un descuento del 25 % en los títulos multiviaje para los empadronados en Castilla y León. De los 18.846 contabilizados en enero en las 23 relaciones incluidas en este programa, se ha pasado a 9.105 en junio, lo que supone menos de la mitad.

El departamento de José Luis Sanz Merino modificó el 1 de enero las condiciones de estas bonificaciones, que aplica a través de un convenio con Renfe. Desde entonces exige haber formalizado al menos un 60% del total de los viajes de los títulos de transporte multiviaje, a excepción del título multiviaje tarjeta plus 30-50 en el que el porcentaje se calcula sobre el número mínimo de viajes.

Los ejes de Valladolid, Palencia y Segovia a Madrid concentran el 75% de los billetes rebajados en la Comunidad, donde se benefician de los descuentos hasta 23 relaciones ferroviarias desde la puesta en marcha de este convenio en 2023. Así, las de Madrid-Valladolid suman en este primer semestre 39.826 y la de Segovia-Madrid, 9.893. Le siguen las de Madrid a Palencia y Zamora, con 7.254 y 5.037, así como la de Segovia-Valladolid, con 4.717.

León-Valladolid

Tras ellas, destacan con 1.797 y 1.725 bonos las relaciones de León a Valladolid y de Burgos a Madrid, así como con 1.381 la de Burgos a Valladolid, como la de León a Palencia, con 1.246, y la de Palencia a Valladolid, con 1.019. En León, las bonificaciones no atañenn al trayecto completo de León a Madrid, solamente a los tramos qu ellegan a Segovia, Valladolid y Palencia.

Por el contrario, destacan los 373 bonos de Zamora a Sanabria del primer semestre, corredor en el que Renfe desde el pasado 9 de junio ha reducido la oferta de servicios. En ese mes los títulos con descuento cayeron hasta los 30, frente a los 56 de mayo.

Por otra parte, desde el 1 de julio y tras decaer la bonificación del 100% en la Media Distancia, la Junta ha extendido el descuento del 25 % a los bonos de las relaciones de Ávila, Salamanca y Soria a Madrid. Esto supondrá un desembolso para las arcas de la Comunidad de 2,7 millones hasta 2029.

Esta medida, según aseguran a Ical desde Movilidad, ha permitido «normalizar» la utilización de estos descuentos, ya que en caso de no alcanzar el uso mínimo exigido, no se podrán adquirir nuevos bonos con el descuento de la Comunidad durante un plazo de 150 días naturales contados desde el día siguiente a que caduque. Con ello se evita que haya pasajeros que reserven plaza en los trenes y no viajen.