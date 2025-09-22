Urgente: nuevo acuerdo en Castilla y León para pagar más a los profesores y reducir la burocracia

La consejera de Educación, Rocío Lucas, firma con las organizaciones sindicales el acuerdo de mejora de las condiciones laborales del personal docente de centros públicos no universitarios de la Comunidad.Ical

La Junta de Castilla y León y los cinco sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Educación (Csif, Anpe, Stecyl-i, UGT y CC OO) suscribieron hoy en Valladolid un acuerdo para la mejora de las condiciones laborales del profesorado en la Comunidad.

El texto, con aplicación desde el pasado 1 de septiembre, recoge medidas de carácter retributivo como el aumento del componente de formación permanente, los denominados sexenios, a los docentes con más de 20 años de antigüedad que no han podido acceder a la carrera horizontal, que irán de 1.050 a 2.100 euros anuales.

Por su parte, el profesorado itinerante del medio rural verá mejorada su retribución a través de la cuantía que reciben correspondiente al kilometraje. Además, los equipos directivos de los colegios rurales agrupados (CRA) verán incrementado su complemento específico en la misma cuantía que los maestros de estos centros, que ya lo recibían.

El acuerdo recoge también, según la Agencia Ical, la disminución de las horas o periodos lectivos para el personal docente que desempeñe cargos directivos y una simplificación progresiva de la burocracia. Otro de los aspectos que se refuerza es la mejora de la atención a la diversidad. En concreto, se contempla el refuerzo de los equipos de orientación con 36 profesionales que se irán incorporando de forma paulatina la mitad ya este curso y, el resto, el curso 2026-2027.