La rotura de una tubería de gas en una obra del final de Eras causa una tremenda alarma

La rotura de una tubería de gas de gran volumen en la calle Francisco Giner de los Ríos debido a unas obras que se están realizando en la zona ha movilizado de forma urgente una gran cantidad de efectivos del Cuerpo de Bomberos, la Policía Local y la Policía Nacional, que afortunadamente han conseguido controlar la situación sin tener que lamentar daños de carácter personal.

Los hechos se ha producido en torno a las 10.30 de la mañana, cuando durante las tareas de acondicionamiento de una construcción que se está llevando a cabo en el lugar, de forma accidental se ha dañado una tubería y se ha producido un tremendo escape de gas de gran volumen que ha sembrado la alarma.

Para evitar problemas, se han movilizado inmediatamente los efectivos mencionados, que han conseguido controlar la situación y han devuelto la normalidad a la zona