El precio del tabaco vuelve a subir: descubre cuánto cuesta el tuyo

En España, el precio de las cajetillas de tabaco ha experimentado un aumento notable en los últimos dos años. Hace dos años, el precio rondaba los cuatro euros, mientras que ahora la mayoría de las marcas supera los cinco euros. Sin embargo, estos precios pueden variar dependiendo de la marca y el tipo de tabaco.

Recientemente, se han establecido nuevas tarifas para los productos de tabaco en España, incluidas las ciudades de Ceuta y Melilla. Según el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Comisionado para el Mercado de Tabacos, estos cambios entraron en vigor el 20 de septiembre. Algunas marcas, como Chesterfield Label, han alcanzado su precio más alto.

Los precios de venta al público (PVP) de los productos de tabaco son establecidos por los fabricantes e importadores y publicados en el BOE. El Comisionado para el Mercado de Tabacos supervisa estos precios para garantizar que se vendan a los precios estipulados en expendedurías de tabaco y timbre autorizadas.

Algunos ejemplos de precios actuales de tabaco en España son:

Rothmans of London 100's: 4,85 euros por cajetilla

A) CIGARRILLOS

Chesterfield Label 5,35 euros la cajetilla.

B) CIGARROS Y CIGARRITOS

BRANIFF

Braniff Linea D’Oro Platinum (El envase de 17). 2,60 euros la cajetilla.

Braniff Linea D’Oro Negro (El envase de 17). 2,60 euros la cajetilla.

Braniff Linea D’Oro Red (El envase de 17). 2,60 euros la cajetilla.

Braniff Linea D’Oro White (El envase de 17). 2,60

QUORUM euros la cajetilla.

Quorum Classic Doble Gordo (El envase de 10). 51,00 euros.

Quorum Classic Robusto (El envase de 10). 30,50 euros.

Quorum Classic Short Robusto (El envase de 10). 26,00 euros.

Quorum Classic Torpedo (El envase de 10). 41,00 euros.

Quorum Shade Doble Gordo 6 × 60 Mazo (El envase de 10). 51,00 euros.

Quorum Shade Robusto (El envase de 10). 30,50 euros.

Quorum Shade Short Robusto (El envase de 10). 26,00 euros.

Quorum Shade Torpedo (El envase de 10). 41,00 euros.

ROLL’S

Roll’s Red Exclusive (El envase de 17). 2,60 euros.

Roll’s White Exclusive (El envase de 17). 2,60 euros.

C) PICADURAS DE PIPA

Blackburn Kane Myata (100 g). 15,95 euros.

Es importante tener en cuenta que los precios pueden variar según la marca y el tipo de tabaco. Para obtener información actualizada sobre los precios, se puede consultar el sitio web del Comisionado para el Mercado de Tabacos o PrecioTabaco.com