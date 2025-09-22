Este es el minuto exacto en el que comienza hoy el otoño en León, según el Observatorio Astronómico

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El equinoccio de otoño de 2025 ocurrirá este 22 de septiembre a las 20:19 horas en la península ibérica. Este momento marca el inicio oficial del otoño en el hemisferio norte y es cuando el Sol cruza el ecuador celeste hacia el sur. Durante este equinoccio, el día y la noche tendrán prácticamente la misma duración, con aproximadamente 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad.

El otoño tendrá una duración de 89 días y 21 horas, concluyendo el 21 de diciembre con la llegada del invierno. Ese día, a las 10:20 horas, se producirá el solsticio de invierno. Una curiosidad es que el período comprendido entre el otoño y el invierno será más breve que la primavera y el verano, con una duración de 178,84 días en comparación con los 186,4 días de las estaciones más cálidas.

La fecha del equinoccio de otoño puede variar ligeramente debido a la forma en que el calendario gregoriano se ajusta a la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Durante el siglo XXI, el equinoccio de otoño en el hemisferio norte ocurrirá los días 22 o 23 de septiembre. Estas variaciones se deben a la combinación de años bisiestos y no bisiestos en nuestro calendario.

Mientras que en el hemisferio norte se da la bienvenida al otoño, en el hemisferio sur se celebra el comienzo de la primavera. Esta diferencia se debe a la inclinación del eje terrestre y su movimiento alrededor del Sol. En el hemisferio sur, el equinoccio de otoño ocurre en marzo, marcando el inicio de la estación otoñal.