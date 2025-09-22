Las cámaras de Castilla y León homenajean al rey

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León distinguió ayer al Rey Felipe VI con la primera Medalla de Honor con distintivo de brillantes de la institución, como reconocimiento «a su persona y a su trayectoria pública» desde su proclamación como monarca. El acto de entrega se desarrolló en el Palacio de la Zarzuela, con la presencia de los presidentes de las cámaras provinciales, entre ellos los de León, Javier Vega, y Astorga, Juan José Alonso.