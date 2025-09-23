Sariegos recibe el apoyo de Lupa para gasto en educación

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Sariegos cuenta con la colaboración de Supermercados Lupa, desde su implantación en el municipio, para ayudar a los 328 niños y niñas que estudian allí. El municipio destina 136.000 euros este curso a inversión en educación, y la empresa colabora con una aportación de 12.000 euros para material escolar. La entrega se escenificó ayer con el alcalde de Sariegos, Roberto Aller, y la concejala de Educación, Carmen Getino; junto al jefe de zona de Supermercados Lupa, Óscar Otero; en presencia del director del CRA Emilio Alonso, Héctor Viñuela, y de las profesoras Estefanía Martínez y Vanesa González. Este año están cursando estudios de educación primaria en el Municipio de Sariegos 267 niños y niñas. A ese alumnado del CAR Maestro Emilio Alonso hay que sumar otros 61 de la guardería.